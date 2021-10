Klanten DGB Energie Hardenberg met de rug tegen de muur: ‘In goede tijden kunnen we betalen, in slechte tijden worden we er zonder pardon uitgeknikkerd’

Een van de klanten van DGB Energie is Harrie Poelarends uit De Krim. Hij is er nog beduusd van. ,,We zaten net een maand bij DGB en nu krijgen we een brief op de mat. We zitten straks zonder leverancier. Ik wist niet wat ik las! Ik kan wel blijven als ik dat wil, maar onder veel slechtere voorwaarden. Dat gaat geld kosten.”