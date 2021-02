Kledingverkopers terug op markt van Urk (en daar niet alleen): ‘Kijken, kopen, maar volgende week ophalen’

oproep Mooie schaatsfo­to gemaakt in Oost-Nederland? Stuur ‘m hier in!

11 februari Schaatsen, schaatsen en nog eens schaatsen. De afgelopen dagen gaat het bijna nergens anders meer over. Bind jij de ijzers ook al onder? Of kijk je liever toe met koek en zopie, maar geniet je wel van het schouwspel? Dan zijn we benieuwd naar jouw schaatsfoto!