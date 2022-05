KNMI geeft voor morgen code geel af: ‘Vooral in het oosten felle onweersbuien’

In de loop van de ochtend kunnen er al een paar buien voorkomen. ,,Maar daarna is het vooral veel zon en een hoge temperatuur, zo’n 27 graden’’, zegt een woordvoerder van Weerplaza. ,,Dan kun je nog lekker buiten zitten, maar dat vindt ook niet iedereen fijn.” Dit verandert in de middag. ,,In de ochtend is er ook al een kleine kans op onweer, maar morgenmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur trekken er felle onweersbuien en hagel over het land, vooral in het oosten.”