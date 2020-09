Koehandel met stikstofrechten begint: gaat het platteland in de uitverkoop?

Vrijwel alleen randstede­lin­gen in adviesclub kunstsubsi­dies: ‘Natuurlijk is onze regio dan een blinde vlek’

12 september De adviescommissie van het Fonds Podiumkunsten die ging over de verdeling van de kunstsubsidies bestond vrijwel volledig uit deskundigen die wonen en werken in de Randstad. Slechts 2 van de 27 deskundigen is afkomstig van buiten de Randstad.