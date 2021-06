‘Kom op, we huren gezellig zo'n tuktuk, maar veel mensen weten niet waar ze aan beginnen’

Opnieuw is er een tuktuk verongelukt op de Betuwse Rijnbanddijk . Dat ongeval kostte vrijdagavond het leven van een 20-jarige vrouw uit Lunteren toen de tuktuk waarin zij zat in Kesteren van de dijk gleed, omviel en in een tuin belandde. Hierbij raakten drie anderen gewond. Ook in 2018 was er een dodelijk slachtoffer te betreuren toen een gehuurde tuktuk van diezelfde Rijnbankdijk schoot bij Ingen. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt: weet waar je aan begint.

1. Wat is een tuktuk?

Een bovenmaatse driewieler; een wiel voor, twee stuks achter. Dat maakt deze kar om passagiers mee te vervoeren, heel wendbaar. En dat is handig in hectische Aziatische steden, waar je veel tuktuks ziet. Vooral in Thailand, India, Sri Lanka en Indonesië zijn ze dol op de tuktuk, die aangedreven wordt door een tweetaktmotor. Het ‘toektoek’-geluid hiervan verklaart de naam. Je kunt de tuktuk nog verwarren met de riksja, een kar op twee wielen, die lopend of door een fietser wordt voortgetrokken. De tuktuk is de gemotoriseerde versie van de riksja.

2. Hoe en wanneer kwam de tuktuk naar Nederland?

Ook Nederlandse steden raken verstopt. Hoe kom je dan nog snel van A naar B? De tuktuk leek ook hier een perfecte oplossing. Sinds 2006 duiken ze op in het Nederlandse straatbeeld. Eerst in Zandvoort en toen al snel in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Soms gaat het echt om openbaar vervoer, maar in andere gevallen, zoals in de Betuwe, worden tuktuks al jaren volop verhuurd aan toeristen en voor bedrijfsuitjes.

In 2013 gingen de eerste milieuvriendelijke elektrische tuktuks de weg op in Nederland en verschenen er tuktuks voor het vervoer van pakketten, als rijdende koffiebarretjes en in de verhuur aan toeristen werden de tuktuks vooral groter en luxer, tot en met de ‘limo tuktuk’ voor zeven personen.

3. Mag iedereen een tuktuk besturen?

Nee. Je moet 18 jaar zijn en een autorijbewijs hebben. Voor de tuktuk als een motorvoertuig op drie wielen gelden dezelfde verkeersregels als voor personenauto's. Kan de tuktuk zestig kilometer per uur, dan mag je er de snelweg mee op. Kan een tuktuk maximaal 45 kilometer per uur en heeft -ie drie óf vier wielen, dan gelden de verkeersregels voor brommobielen.

4. Wat was de vrijdag bij op de Rijnbanddijk bij Kesteren verongelukte tuktuk voor eentje?

Verhuurder Betuwe Uitje in Kesteren had deze tuktuk op zijn site staan als een ‘limo tuktuk’ voor zeven personen. Volgens de eigenaar kan dit type zestig kilometer per uur, maar was hij begrensd op zo'n 25 kilometer per uur, vanwege de veiligheid. Die begrenzing had de eigenaar van Betuwe Uitje erop laten zetten omdat mensen ‘niet gewend zijn om ermee te rijden’. Wie een tuktuk bij hem huurt, krijgt er volgens de eigenaar een vooral ‘theoretische instructie’ bij. De verongelukte tuktuk was, zegt hij, twee jaar geleden nieuw gekocht en gekeurd voor de Europese markt.

5. Gebeuren er vaker zulke ernstige ongevallen met tuktuks?

Ja. Op diezelfde Rijnbanddijk, maar dan ter hoogte van Ingen, verongelukte in september 2018 ook al een tuktuk toen die van de dijk af reed. Een inzittende overleed daarbij, drie anderen raakten gewond. Er gebeuren helaas veel vaker kleinere ongevallen met tuktuks, maar dan blijft het bij (zwaar)gewonden. Mist, geschampte paaltjes en onhandige stuurbewegingen waarna de tuktuk van de weg raakt en omkiept, worden genoemd als oorzaken. Zo raakten in 2013 raakten drie van de zeven collega’s gewond op een bedrijfsuitje in Smilde en in Ootmarsum sloeg in 2017 een tuktuk met 40 kilometer per uur over de kop: drie man naar het ziekenhuis.

6. Moeten we er wel de weg mee op?

Alleen de theorie uitleggen en aanwijzen waar alles zit, dat biedt volgens woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland absoluut niet genoeg veiligheid voor de bestuurder en de inzittenden. ,,Dat geldt voor een tuktuk, maar ook voor een quad, een trike of zelfs een e-bike. Een proefrit laten maken is echt niet meer dan normaal. Maar ja, vaak moet er snel en veel worden verkocht, of verhuurd, en dan gebeurt dat niet. Het gaat van: Kom op jongens, we huren gezellig zo'n ding, maar veel mensen weten niet waar ze aan beginnen. En als je weet dat in 90 procent van de ongevallen menselijk falen de oorzaak is, dan snap je hoe het zo mis kan gaan.”

