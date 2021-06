Koningin Máxima op bezoek in Lettele om te praten over geldproblemen bij boeren: ‘De aandacht is erg belangrijk’

VIDEOKoningin Máxima was donderdagmiddag in Lettele om in gesprek te gaan met familie Ten Have over financiële problemen bij boeren. Het gezin gaat de laatste jaren gebukt onder schulden nadat de aannemer die een nieuwe stal bouwde failliet ging. De familie liep 300.000 euro mis, waardoor de afgelopen jaren mentaal zwaar waren voor de familie. ,,Een ondernemer wil in eerste instantie zijn eigen boontjes doppen en je treedt niet makkelijk naar buiten’’, zegt Leo ten Have.