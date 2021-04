Koningsdag in coronatijd saai? Met deze 6 tips kom jij de dag wel door!

VideoOok dit jaar kunnen we geen groot feest vieren op de verjaardag van de koning. Maar laten we vooral kijken naar wat we nog wél kunnen doen. Want ook coronaproof kunnen we een feestje maken van deze dag! Wij zetten een paar tips voor je op een rij.

1. Virtuele Koningsnacht

Het echte feest begint natuurlijk morgenavond al tijdens Koningsnacht. En goed nieuws, door het hele land worden diverse virtuele events gegeven. En dat is fijn, want je hoeft je dan niet te stressen over de avondklok die vanavond nog geldt!

2. Alles oranje!

Versier je huis of tuin samen met je kinderen in oranje sferen. Oranje ballonnen, een rood-wit-blauwe vlaggenlijn en de vlag uit! Bijvoorbeeld met een oranje of rood-wit-blauwe vlaggenlijn of ballonnen. Op de website van de Koningsspelen vind je ook een handig doe-pakket. Wat zit er in? Leerzame ontbijtpret boekjes, vlaggen, kleurplaten, een placemat voor thuis, oorkondes, medailles, een aftelkalender en een vlieger.

Volledig scherm Zo zal Koningsdag er dit jaar niet uitzien..maar misschien volgend jaar wel weer? © ANP Kippa

3. Koningsspelen

Organiseer koningsspelen thuis! Er zijn genoeg Koningsspelen activiteiten en spellen te bedenken die je deze dag thuis kunt uitvoeren. Begin met een koninklijk oranje ontbijt, Oud Hollandse spellen, bal hoog houden en probeer deze workout van kickbokskoning Rico Verhoeven eens! (P.s. dit is niet alleen voor mensen met kinderen hoor, ook met je vrienden kun je de grootste lol hebben met koningsspelen.. misschien met een drankje erbij?)

Volledig scherm Koningsspelen. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

4. Feest!

Wie is er chagrijnig tijdens het dansen? Niemand toch? Maak er zelf een feestje van in je woonkamer: Q-music zendt vanaf 11.00 uur live uit op locatie bij Paleis Noordeinde, waar verschillende artiesten optreden voor het Koninklijk Huis. Onder andere Miss Montreal, Davina Michelle, Thomas Acda, Paul de Munnik, Typhoon, Maan, Nick Schilder en Suzan & Freef komen langs.

5. Leuke buren?

Heb je leuke buren? Organiseer iets leuks (op afstand). Samen een gebakje eten, terwijl je allebei in je eigen tuin of op het balkon zit. Of organiseer een quiz, een borrel of een (klein) feestje.

6. Tompoucen!

En deze is altijd goed: een oranje tompouce hoort bij Koningsdag. Hoe leuk als je deze zelf probeert te maken. Tip: maak er een wedstrijd van in Heel Holland Bakt stijl.

Volledig scherm Wie houdt er niet van een oranje tompouce? © Thierry Schut