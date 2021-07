Konvooi vissers vertrekt in augustus vanaf Urk om te protesteren

Epe huurt dure juristen in, na omstreden sloop kiosk

15 juli De omstreden sloop van de kiosk op het hertenkamp in Epe loopt fors in de papieren voor de gemeente Epe, ook als de rechter een geëiste schadevergoeding van honderdduizenden euro’s niet toewijst. De gemeente blijkt al bijna een half ton te hebben betaald aan ingehuurd juridisch advies. Door de schadeclaim die nu onder de rechter is lopen die kosten nog verder op. Doel was oorspronkelijk juist geld te besparen.