Kwart van de ondernemers in Overijssel zit in de gevarenzone

Een kwart van de bedrijven in Overijssel bevindt zich in de gevarenzone. Meer steun, dan wel een hervorming van het bedrijf, is nodig om te kunnen overleven. Dat blijkt uit een peiling uitgevoerd onder 600 ondernemers.

In de peiling, uitgevoerd door onder meer provincie Overijssel en MKB Nederland, zegt bijna de helft van de respondenten dat zei kampen met liquiditeitsproblemen. Een zorgelijk punt, wat kan betekenen dat in het najaar en voorjaar 2021 de gevolgen nog groter zijn, aldus de brancheorganisatie.

In de peiling spreken de ondernemers zich ook uit over de steunmaatregelen. Een meerderheid vindt de maatregelen voldoende. Vier op de tien ondernemers maakt gebruik van landelijke en regionale steunmaatregelen. Daarvan is het uitstel van belastingen het populairst.

Omzetgroei

Ook zijn er positieve geluiden. Een derde van de ondernemers in Overijssel zegt nauwelijks of zelfs positieve effecten te ondervinden van de coronacrisis. Uit de cijfers blijkt dat de omzet van meer ondernemers de afgelopen maanden was gegroeid. In juni zei 8 procent een hogere omzet te hebben. In de enquête van september is dat aantal gegroeid naar 15 procent.

Verder komt naar voren dat de groep ondernemers die in de afgelopen vier kwartalen te maken heeft met een omzetvermindering van meer dan 60 procent, afneemt. In juni behoorde 26 procent van de ondernemers tot deze groep, maar in september was dat gedaald naar 12 procent.

Stageplekken

Naast de coronamaatregelen vragen de ondernemers ook om structurele hervormingen. Zoals het omscholen van werknemers, waar geen werk meer voor is, naar een branche waar een personeelstekort is. En het aanbieden van stageplaatsen. „Vroeg of laat hebben we de studenten nodig voor de toekomst van bedrijven”, aldus MKB Nederland.

Zij vragen om duidelijkheid en een ‘stip aan de horizon’. Zij zien graag investeringen in de maakindustrie, die een steeds belangrijkere rol gaat vervullen. Maar ook het creëren van een optimaal vestigingsklimaat is voor de Overijsselse economie van levensbelang: sterke binnensteden, voldoende woningen, een goed cultuuraanbod en een goede bereikbaarheid.

