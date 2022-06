Laadpunten schieten als paddenstoelen uit de grond in Oost-Nederland: aantal in Putten bijna verdrievoudigd

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal laadpunten voor elektrische auto’s in de regio is vorig jaar flink toegenomen. Op de gemeente Epe na kwam er overal in Oost-Nederland een aantal laadpunten bij. De toename is in Putten relatief het grootst. Het aantal laadpunten werd daar bijna verdrievoudigd.

In Putten nam het aantal laadpalen explosief toe. In een jaar tijd werden er zo’n 69 bijgeplaatst. Met de reeds bestaande 37 laadpalen komt Putten op een totaal van 106. We hebben het hier over publieke en semipublieke laadpunten. Publieke laadpunten zijn 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar, semipublieke laadpunten zijn bijvoorbeeld laadpalen in parkeergarages en op tankstations.

In heel Nederland kwamen er in het afgelopen jaar zo'n 20.000 laadpunten bij. Bestuurders van elektrische auto's kunnen inmiddels op zo’n 85.000 plekken terecht.

Uitschieters

In Oost-Nederland is één gemeente te vinden waar het aantal laadpunten afnam. Epe verloor er in het afgelopen jaar twee. In de gemeente blijven zo’n 93 laadplekken over. De kleinste stijging is te zien in Staphorst. Daar kwam er welgeteld een enkele bij.

In absolute aantallen is Olst-Wijhe een beetje het ondergeschoven kindje. Daar zijn in totaal slecht 16 laadpunten te vinden. Wel een flinke toename ten opzichte van 2020, in de gemeente kwamen er in een jaar tijd zes bij.

Grote steden

Veruit de meeste laadpunten vinden we in de grote steden. Zwolle, Apeldoorn, Deventer en Lelystad zijn samen goed voor ruim 2.500 laadplekken. In het afgelopen jaar zijn er in die steden zo’n 670 bijgekomen. Vooral Zwolle telt er fors meer: met een toename van 322 is de stad goed voor bijna de helft van het aantal nieuwe laadplekken in de grote steden.

In Deventer zijn er in het afgelopen jaar 42 laadpunten bijgekomen, in de stad staan er nu in totaal 402. Daarmee ligt de gemeente op koers met het voornemen er jaarlijks 35 bij te plaatsen. Rond de toename van het aantal laadpunten is wel de nodige discussie. Het plaatsen van palen in de binnenstad is niet onomstreden. Volgens de gemeente past het niet ‘in het historische stadsgezicht’.

Dringen op het stroomnet

In Nunspeet, Elburg en Oldebroek gaat de plaatsing van nieuwe laadplekken minder voor de wind. De stroom is op. Hoewel het aantal laadpunten is toegenomen, kan het zijn dat de groei de komende jaren minder snel doorzet. Vooralsnog worden vooral grote projecten getroffen door de beperkingen. Of het plaatsen van laadpunten vertraging zal oplopen moet nog blijken.

Ook in Zwolle barst het stroomnet uit zijn voegen. Daar waarschuwt de gemeente dat met de huidige situatie de kans bestaat dat er binnen drie jaar geen laadpunten meer bij kunnen worden geplaatst.

Meedenken

In Lelystad doet de gemeente een beroep op de burger mee te denken waar de nieuwe laadpunten moeten komen, net als in Kampen en Lochem. Ook in Nijkerk worden de inwoners om advies gevraagd. Daar worden komende zomer tenminste 19 nieuwe laadpalen bijgeplaatst.

Inwoners van de provincies Gelderland en Overijssel kunnen sinds maart dit jaar ook bij energieboer Vattenfall de plaatsing van nieuwe laadpunten aanvragen.

