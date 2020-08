Laatste amfibische vliegboot Catalina in Nederland krijgt een facelift

Als een feniks moet de historische Catalina over vier jaar uit zijn as gaan herrijzen. Het Nationaal Militair Museum (NMM) heeft besloten het watervliegtuig te laten restaureren in het Nederlands Transport Museum (NTM). En dat is nodig, want het is de allerlaatste vliegboot die nog bestaat in Nederland. Liefhebber Berend Jan Floor: ,,Het is goed voor een land dat historie op op deze manier tastbaar blijft.”

Vorig jaar namen vliegtuigfans in Lelystad afscheid van de laatste vliegende Catalina (‘Karel Doorman’) nadat die verkocht werd aan de VS. Voor bijna tienduizend liefhebbers was de teleurstelling groot want de Catalina staat symbool voor de voormalige Marineluchtvaartdienst waar ooit 85 van in dienst waren. Nu is er nog maar één en daarom wordt de geregistreerde ‘16-212' nu gerestaureerd. Een hele klus, want dit vliegende monster heeft jarenlang buitengestaan bij het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg.

Quote Het is in Nederland moeilijk om vliegtui­gen een stempel cultureel erfgoed te geven, maar de laatste jaren komt dat wel meer Barend Jan Floor, AirOnline.nl

Tastbare historie

Berend Jan Floor fotografeert en schrijft als zelfbenoemde luchtvaartgek. Volgens hem is de restauratie een mooie erkenning voor het vliegend cultureel erfgoed. ,,Nederland is niet altijd even zuinig geweest hiermee. Dat is heel anders vergeleken met Engeland waar niks wordt weggegooid. Het is in Nederland moeilijker om vliegtuigen een stempel cultureel erfgoed te geven, maar de laatste jaren komt dat wel meer. Het is goed voor een land dat historie op op deze manier tastbaar blijft.”

Het transport op donderdag 27 augustus wordt nog spannend: het is de vraag of de Catalina bij het NTM door de toegangsdeur past. Als het niet past moet de complete pui worden verwijderd. Floor: ,,Daar zijn ze met een staartstuk van een Fokker 100 eerder tegenaan gelopen. Die staart ligt volgens mij nog steeds buiten.” Rond 15.00 uur is de aankomst in Nieuw-Vennep gepland en vliegtuigfanaten kunnen zich aanmelden om te komen kijken.

Volledig scherm De Catalina wordt donderdag 27 augustus overgebracht naar Nieuw-Vennep waar het een vier jaar durende restauratie zal ondergaan. © Berend Jan Floor | AirOnline.nl

Restauratie te volgen in het museum

Arno van der Holst (NTM): ,,Een hele klus wordt het zeker. Geschat zal de restauratie zo'n vier jaar in beslag nemen. Het gehele restauratieproces kunnen mensen volgen en willen we met interactieve programma's presenteren. Op woensdagen is het restauratieteam aanwezig waar bezoekers vragen aan kunnen stellen.”

De restauratie wordt uitgevoerd door de Stichting Neptune Association, een vrijwilligersclub van oud Marine-personeel.

Over de Catalina Dit specifieke toestel, de P-212 (en later 16-212), werd aangekocht 1951 en werd ging na 2940 vlieguren uit dienst in 1957. De Catalina's hebben in Nederlands-Indië deelgenomen aan de strijd tegen Japan. Tot de uitfasering in 1957 zijn er in totaal 85 in dienst geweest. Dit toestel werd in 1951 aangekocht en op 19 mei 1952 in dienst gesteld na groot onderhoud bij Aviolanda. In 1984 werd het overgebracht naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. De ‘Cat’ werd in 1984 overgedragen aan het Militaire Luchtvaartmuseum, waar zij in afwachting is van restauratie.

Type: Amfibische vliegboot

Spanwijdte: 31,72 m

Lengte: 19,84 m

Hoogte 5,40 m

Maximum snelheid: 281 km/u

Vliegbereik: 3781 km

Volledig scherm Het mooiste van de Catalina is toch wel: de landing op het water. Barend Jan Floor heeft met de vorige Catalina nog gevlogen en een landing gemaakt op het IJsselmeer. De 212 zal naar verwacht niet meer vliegen. © NMM