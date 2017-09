Laatste Wil zit met euthanasiepoeder 'op grensvlak'

En wie houdt eventueel misbruik in de gaten, vraagt Pans zich af. Want ook moord wordt met een simpel te krijgen poedertje ineens een stuk makkelijker. ,,En er ontstaan allerlei mengvormen. Kijk naar mantelzorgers die bijvoorbeeld voor een demente moeder zorgen. Zij hebben het vaak ontzettend zwaar. Het kan zijn dat moeder dat middel al in huis had gehaald toen ze nog niet dement was. Goed voorstelbaar is dat een mantelzorger haar dat geeft in een mix van wanhoop, zware belasting én het idee dat ze het zelf ook zou hebben gewild.''



Het is een 'ontzettend ingewikkeld probleem', vindt Pans. ,,De huidige euthanasiewet werkt op hoofdlijnen prima. Er zijn deskundigen die meekijken bij de wens van iemand om te sterven. Of het - bijvoorbeeld - niet wordt ingegeven door een behandelbare depressie. En er zijn allerlei vangnetten en controlemechanismen. Maar ook hierbij zijn er mensen die buiten de boot vallen. En juist voor die groep zou zo'n poeder een uitkomst kunnen zijn. Dat begrijp ik best.''