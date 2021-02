Landelijk minder voertuigen gestolen, maar in Zwolle, Apeldoorn en Deventer juist méér

OPROEP | Word jij geraakt door de nieuwe coronare­gels? Deel hier jouw verhaal

21 januari Het hoge woord is eruit: het kabinet wil de coronamaatregelen weer verzwaren. Het komt nu met een avondklok en strengere regels rond reizen en visite thuis. Hoe hard raakt dat ons? En wie in het bijzonder? Dat willen we bij de Stentor graag weten.