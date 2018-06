Landelijke staking streekvervoer vanaf maandag

Werknemers in het streekvervoer leggen aanstaande maandag in het hele land het werk neer.

De buschauffeurs en het regionaal treinpersoneel beginnen een staking voor onbepaalde tijd, kondigt vakbond FNV aan. Reden is een al langer lopend conflict met de werkgevers in het streekvervoer over werkdruk en lonen.

Volgens Paula Verhoef, eerste onderhandelaar van de FNV, 'volharden de werkgevers in het streekvervoer in hun onwil om duidelijke afspraken te maken in de cao over vermindering van de hoge werkdruk en een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle werknemers in het OV. Daarmee kiezen zij zelf voor een verharding van de acties in het streekvervoer.'

Verkeersveiligheid

Het is nog niet duidelijk hoelang de staking gaat duren. ,,Van mijn part stoppen we dinsdag weer met staken, dit heeft zeker niet onze voorkeur'', stelt Lutz Kressin, woordvoerder van de FNV voor het streekvervoer op de Veluwe, Gelderland en Flevoland. ,,We zijn sinds november vorig jaar al bezig, de werkgevers geven gewoon niet thuis. Het gaat niet alleen om een paar minuten voor een plaspauze van de chauffeur, maar het gaat ook om de verkeersveiligheid.'' Kressin durft nog niet aan te geven hoelang er gestaakt gaat worden. ,,Dat weet je nooit van te voren, er is geen pijl op te trekken. In 2008 is er ook gestaakt, dat heeft toen twaalf dagen geduurd.'' Hij biedt zijn excuses aan de reizigers aan. ,,Maar het wordt tijd dat er geluisterd wordt, ook door de politiek.''

Volgens Kressin zijn er verkenners aan de slag die gesprekken voeren over de mogelijkheden, maar voor een akkoord is het volgens Kressin nog te vroeg. ,,Zover zijn we nog lang niet.''