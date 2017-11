Leg je motor aan de ketting: Zorgelijke toename aantal diefstallen

Het gaat 'oerendhard' met diefstal van crossmotoren. Daar zijn alle partijen - gebruikers, leveranciers, belangenclubs - het over eens. Maar hoe groot het probleem in harde cijfers is, weet niemand.

De Sinterklaascross in Heerde, een week geleden, zal Bert Prinsen (51) uit het Overijsselse Glanerbrug lang heugen. Niet omdat zijn zoon Kevin (16) prijzen pakte. Wel omdat een dief hén te grazen nam. De spiksplinternieuwe KTM werd bij de bus vandaan gestolen. Met slot en al.

De Tukker is niet de enige die de pineut is. Bas Prins van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) spreekt van een 'zorgelijke situatie'. Het aantal diefstallen van crossmotoren neemt de laatste drie jaar hard toe. Wie googelt komt tal van voorbeelden tegen, uit het gehele land. Er wordt gestolen bij de vleet tijdens evenementen, maar ook uit schuren en zelfs bij dealers.

Grens

Zo was Klaas Hofstede uit Staphorst deze week doelwit: twaalf crossmotoren werden op brutale manier uit zijn zaak gehaald. Gaan ze de grens over? Worden ze uit elkaar gehaald om in onderdelen te worden verkocht? Niemand die het zeker weet. De politie heeft geen aparte categorie voor crossmotoren bij aangiftes. En vrijwel niemand verzekert zijn crossmotor tegen diefstal. Ook daar dus geen cijfers.

Crossmotoren hebben geen kenteken, ze worden - dus - niet geregistreerd en zijn daardoor voor dieven makkelijk te verhandelen. Nederland telt naar schatting van de KNMV ongeveer 12.000 motorcrossers, van wie er ongeveer 10.000 af en toe voor de lol de baan op gaan. De rest beoefent de sport in competitieverband. In ons land zijn Gelderland, Overijssel en Brabant dé crossprovincies.

Serieus geld

Het gaat om serieus geld in de sport. De KTM die van pa en zoon Prinsen werd gestolen, kost nieuw ongeveer 8.000 euro. Als de motor door het gezin verbouwd is naar eigen wensen (vering en uitlaat, bijvoorbeeld), dan rijdt er 10.000 euro rond op twee wielen. En dan is het nog niet eens de enige crossmotor in het gezin.

Het zijn zonder uitzondering schrijnende verhalen die je hoort na een diefstal, stelt woordvoerder Prins van de KNMV. ,,Heel veel van die jongens werken doordeweeks keihard om hun hobby te kunnen betalen. Ze stoppen er vaak hun laatste spaarcenten in.''

Kentekenregistratie

De oplossing van het probleem ligt niet voor het grijpen. Jeroen Punt, algemeen directeur van KTM Nederland, is voorstander van een kentekenregistratie voor crossmotoren. Het merk is toonaangevend in de markt. ,,Met een kenteken zit er een persoon vast aan de motor.'' Een gestolen motor kopen - bewust of onbewust - wordt dan meteen een stuk lastiger.

De KTM-directeur wil daar een punt van maken bij de RAI-vereniging. Dat is de belangenbehartiger van importeurs. Het merk is bovendien bezig met het traceerbaar maken van motoren, door middel van technische foefjes. Dat is nog in een pril stadium: ,,Ik ga daar niets over zeggen''.

Registratie

De KNMV is voorstander van registratie, maar niet van kentekens, zegt woordvoerder Prins. ,,Dat zou de sport nog duurder maken. Bovendien wordt het lastig. Denk alleen maar aan crossende jeugd.'' Dat gaat botsen met huidige wetten.

Diefstal voorkomen blijft het belangrijkste, weet Prins. ,,Laat je motor nooit onbeheerd achter bij een evenement. Altijd op slot, liefst verankerd aan de grond. Ook als je 'm in de bus zet: zorg dat-ie mét slot verankerd is aan de bodem. En als je de deuren van de bus kunt beveiligen: doen!''

André Bouwman van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit vindt dat motorcrossers ook de hand in eigen boezem moeten steken. ,,Het wemelt op Marktplaats en Facebook van de onderdelen. Vraag eens wat voor verhaal er achter die uitlaat zit die je wilt kopen.''

Houden de liefhebbers daarmee diefstallen in de branche in stand?

,,Jij zegt het, ik denk het.''

Een week na de diefstal van de KTM van zijn zoon Kevin heeft Bert Prinsen nog geen idee waar het spul is gebleven. Natuurlijk heeft hij aangifte gedaan. ,,Ik las net dat ze ook in Zeeland een paar motoren hebben gejat. Het is wel bingo op het moment.''