Lege kerk, leeg restaurant, géén sneeuwpiste en géén Kerstrock; de corona-kerst sust deze mensen in slaap

Corona-kerstmis... Kerst was nog nooit zo anders. Voor streekgenoten Alex, Saar, Henri en Peter is het verschil helemaal gigantisch. Skileraar Alex staat sinds 25 jaar eens niet op sneeuwpistes, Saar preekt in lege kerken, Henri houdt na decennia geen Kerstrock en ober Peter staat niet in een horecatent.

De skileraar

Een ander jaar een ander beeld. Alex van Klaveren in de Oostenrijkse sneeuw met kerst, door corona zit hij nu gedwongen in Nederland.

Alex van Klaveren (45) uit Lelystad mist Oostenrijk. ,,Dit jaar zou mijn 26ste jaar op rij worden als ski- en snowboardleraar in Tirol. Ik begon daar als tiener al les te geven. En nu zit ik voor het eerst met jaren met kerst thuis. Rutte zegt: ‘ga niet op vakantie naar het buitenland’. Daar luister je natuurlijk naar, ook al geeft je hart je andere dingen in. Daarbij... Ik gaf in Oostenrijk veel privéles aan Nederlanders, en ja, zij komen ook niet. Dus werktechnisch gezien heeft het weinig zin om af te reizen.

In mijn jongere jaren was ik ook nog eens dj in zo’n skihut, in de avond. Fantastisch om te doen. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, bleven we ieder jaar met kerst naar Oostenrijk gaan. Later gingen de kinderen mee.

Normaal zou ik nu al, vanaf begin december, in Oostenrijk zitten. En dan kwam ik pas in maart terug. Het is surrealistisch dat ik kerstliedjes hoor en in het groene Nederland ben. Ik vind er ook niets aan. Alsof ik mijn tweede vaderland in de steek laat... Mijn dochter is er bijvoorbeeld geboren. Ik mis die hele frisse lucht van de bergen gigantisch. Maar het is niet anders.’’

De dominee

Predikant Saar Hoogendijk.

Saar Hoogendijk is dominee in Deventer van de Lebuinuskerk. De grootste kerk van de stad. ,,We hebben drie kerstvieringen, ieder jaar. Kinderviering, kerstnacht voor volwassene en eerste kerstdag-viering. Bij de kinderviering komen wel meer 300 kinderen uit Deventer, normaal gesproken dan. Nu waren er dertig kinderen, zonder ouders. De twee diensten voor volwassenen waren nog soberder. Je moet dan niet vergeten dat best veel mensen meekijken, thuis. Je richt je, bijna als een presentator, weleens tot de mensen thuis. Daar probeer je jezelf ook in te trainen, je vergeet ze nog weleens. Toch voel je je, als je dat doet, ook weer verscheurd. Er zitten nog een paar mensen in de kerk en ik wil niet over hun hoofden heen preken. Vanmorgen deden we als oplossing de lezing van het evangelie in delen. Twaalf huiskamers, van kerkgangers, wisselden elkaar af en lazen het evangelie samen voor. Zo'n oplossing ontroert mij dan. De huiskamers, de mensen... Ze kwamen toch nog de kerk binnen. In mijn preek haalde ik een nummer van Typhoon aan. Een nummer van zijn nieuwe album. Alles Is Gezegend heet het. 'Zolang we gewicht geven aan licht', zegt hij daarin. Prachtig. De vraag die je vanuit die zin kan stellen: wat laat je zwaarder wegen, in de coronamoeheid? De sombere boodschappen en de complottheorieën? Of koester en omarm je het licht, de warmte, die ondanks corona toch nog vrijkomt?'' De Kerstrocker

Kerstrock in De Wippert. Toen er nog geen corona was

Henri Jansen is de man achter Kerstrock, decenniaoude Achterhoekse folklore. Altijd gehouden op tweede kerstdag ,,Dit jaar zou alweer de 32ste editie worden. In 1989 zette ik het op, in café de Wippert. Op de kruising van Laren, Holten en Harfsen. Ik ben nu boeker en manager van bands. Dat is daar begonnen. Toen was het hobby en later werd het mijn werk.

Kerstrock ben ik blijven organiseren, al die jaren. Ach, ik woon 300 meter naast de zaal en ieder jaar is de hut gevuld. Het is bij de regio gaan horen, met kerst. Hoe nu mijn tweede kerstdag eruit gaat zien? In hemelsnaam? Jongen, ik heb geen idee. Hier was ik 32 jaar iedere tweede kerstdag mee bezig en nu zit ik thuis. Voor mijn gevoel hoor ik in zo’n dampende Wippert te staan en kondig ik de bandjes aan. De ramen beslagen, de jongeren voor je drinken bier. Dit klopt niet.

Volgend jaar willen we uiteraard terugkomen. Hoe dat gaat gebeuren is een vraag. De hele evenementenbranche moet zichzelf na corona een beetje opnieuw uitvinden en alles zal in het begin echt niet volle bak zijn.’’

De ober

Peter Zoetbrood als kelner in actie voor corona.

Peter Zoetbrood (27) uit Harfsen is ober: ,,Ik werk al heel lang in de horeca, tot voor kort als restaurantmanager in het Van der Valk hotel in Arnhem. Sinds anderhalf jaar ben ik supervisor bij Thermen Busloo. Vorig jaar voorzagen wij met kerst zo’n zeshonderd gasten van ontbijt, lunch, brunch, diner en a la cart. Ik weet niet meer beter dan dat ik werk tijdens kerst. Hoort ook bij dit vak. Heerlijk ook, om met een team de voorbereiding te doen, de gerechten samen te stellen, bands te regelen en de planning te maken. Je leeft echt met z’n allen toe naar het moment van twee dagen knallen. Dat mis ik. Een drive-through organiseren waarbij mensen kerstpakketten kunnen halen, is geinig, maar ik werk liever in een restaurant dan dat ik buiten sta te klappertanden in een kraampje. Wat ik fijn vind aan deze kerst is dat ik meer tijd heb om de familie even te zien. Dat schoot er afgelopen jaren bij in. En mijn vriendin vindt het leuk dat we bij elkaar zijn tijdens kerst. Maar het voelt allemaal best onwennig aan en de tijd gaat ook zo langzaam voorbij! Ik vind het zwaar dat Sky Radio de hele dag aan staat hier, ik heb een hekel aan die kerstliedjes.’’