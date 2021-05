Leger van boa’s piept en kraakt: ‘Playmobilpolitie? Velen zijn nu beter opgeleid dan agent’

Gemeenten nemen steeds meer boa’s in dienst voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Dat gebeurt vooral omdat de politie veel taken niet meer uitvoert. De vraag naar boa’s is inmiddels zo groot dat tekorten dreigen te ontstaan. Bovendien wordt er van boa’s steeds meer gevraagd, waardoor ze aan hogere (opleidings)eisen moeten voldoen. Dat betekent dat per saldo minder mensen in aanmerking komen voor een baan als buitengewoon opsporingsambtenaar. Om problemen voor te zijn, lopen er allerlei experimenten met de inzet van boa’s en wordt er nagedacht over de versoepeling van enkele regels die boa’s aan handen en voeten binden.