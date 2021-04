Leidy Mulder, moeder van schaatstweeling Ronald en Michel: ‘Bij de start kijk ik nooit naar het ijs, te spannend’

Het begin

,,Drie van hun oudere broers zaten op schaatsen en skeeleren”, zegt Leidy Mulder. ,,Gingen we twee keer in de week naar Deventer om te trainen. Dan was het wel zo praktisch dat zij ook meegingen. Eerst hebben we houtjes voor ze gekocht, maar dat was niet zo’n succes. Ik was constant bezig met de veters en touwtjes vastmaken. En het was meer rennen dan schaatsen wat ze deden. Toen hebben we voor 15 gulden ijshockeyschaatsjes bij de Scapino gekocht.” Zowel moeder Lydie als vader Luud had nogal eens moeite om op het ijs de sterk op elkaar lijkende jongens uit elkaar te houden. ,,Daarom deed ik Ronald meestal een rode muts op.”