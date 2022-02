Lelystad Airport: bestuurders Ermelo en Zeewolde steunen veelbesproken uitlatingen van Harderwijkse burgemeester

Stroomsto­ring ziekenhuis St Jansdal Harderwijk legde ook ziekenhuis Lelystad en buitenpoli’s plat

De stroomstoring die donderdag het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk trof, heeft ook het ziekenhuis in Lelystad en de buitenpoli’s in Putten, Dronten, Nijkerk en Zeewolde platgelegd. De ict-omgeving was de grote boosdoener.

4 januari