De waterkrachtcentrale is gepland voor in het afleidingskanaal van de Berkel nabij de sluis in Eefde. Hoewel het project nog niet rond is qua financiering verwacht de gemeente Lochem dat dit wel gaat gebeuren, zodat de lening ook terugbetaald kan worden.

100 huishoudens

Initiatiefnemer van het waterkrachtcentrale-project is de Coöperatie LochemEnergie Waterkracht. De gemeente Lochem wil instemmen met de lening omdat deze nieuwe duurzame opwekking van energie past in de doelstelling van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn.

De verwachting is dat de centrale in Eefde 340.000 kWh gaat opleveren en daardoor ongeveer honderd huishoudens van duurzame energie kan voorzien. Het is voor het eerst dat er stroom wordt opgewekt in zo’n kleine watergang, aldus de gemeente Lochem.

Ton

De financiering van het project is nog niet in kannen en kruiken, maar Lochem gaat er wel vanuit dat dit rond komt. Belangrijke stap is dat er inmiddels ook vijftig geïnteresseerde burgers zijn die bereid zijn deel te nemen in het project zodat ook de provincie Gelderland met een subsidie van 100.000 euro over de brug zal komen. Die burgers kunnen via een zogenaamd postcoderoosproject meedoen aan het initiatief. Voorwaarde is wel dat ze in de buurt moeten wonen van de beoogde centrale.

Certificaten

De aanschaf van de waterkrachtcentrale is berekend op zo’n half miljoen euro. Behalve de ton van provinciesubsidie moet de coöperatie zorgen dat er geld binnenkomt van de deelnemende burgers via certificaten. Inmiddels zijn er dus al minstens vijftig personen die mee willen doen. Er zijn 1200 certificaten die verkocht moeten worden à 330 euro per stuk. Aanvankelijk ging het vrij traag met de verkoop, want een half jaar geleden waren er nog maar 250 verkocht.

Aan de bak

Nu ligt dat aantal rond de 500, aldus Nicoline Meutstege van LochemEnergie. ,,We moeten nog wel flink aan de bak. We gaan vooral in Eefde proberen veel mensen te interesseren’’, aldus Meutstege.