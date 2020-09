Let op: dichte tot zeer dichte mist in Oost-Nederland

Jonnie en Thérèse Boer openen opnieuw een restaurant op Bonaire

20 augustus Een eenvoudig goede Aziatische hap naar binnen werken terwijl je in je zwembroek aan tafel zit. Je zult het bij driesterrenrestaurant De Librije niet zien gebeuren, maar dit is wel het idee van Jonnie en Thérèse Boer voor hun nieuwe restaurant Senang. Het idee voor een tweede restaurant op Bonaire lag al een tijd op de plank. Die gaat er nu komen – crisis of niet. Jonnie: ,,Spannend vinden we het wel, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.”