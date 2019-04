Leven van Eindhovense (17) ‘staat op z'n kop’ na bekogelen Famke Louise: 'Ik heb zo veel spijt’

Zangeres Famke Louise, bekend van de hiphophit Op Me Monnie, zette gisteravond een filmpje op Instagram waarin te zien is hoe een jonge vrouw tijdens haar optreden een glazen fles Desperado - een biertje met tequilasmaak - naar haar hoofd probeert te gooien. Op het filmpje kwam het meisje uit Eindhoven herkenbaar in beeld, ook passeerde in de reacties haar volledige naam de revue.

Belang weegt zwaarder

Vincent Nolet, advocaat in media- en privacyrecht, vindt het verstandig dat Famke Louise het filmpje heeft verwijderd. Deed ze dat niet, dan hing haar mogelijk een dwangsom boven het hoofd. ,,Het belang van het meisje weegt namelijk veel zwaarder dan dat van Famke Louise”, legt Nolet uit aan het Eindhovens Dagblad.

De zangeres had het meisje meteen in bescherming moeten nemen, vindt Nolet. ,,Famke had beter moeten weten en had het gezicht van de vrouw moeten blurren. Nu staat ze herkenbaar en met naam en toenaam op een kanaal dat dagelijks door honderdduizenden mensen wordt bekeken.”

Verregaande gevolgen

Dat kan zomaar nog eens verregaande gevolgen hebben voor het meisje. ,,Het gaat hier om iemand die vanwege haar jonge leeftijd een cruciale periode doormaakt. Ze kan hierdoor dagenlang lastiggevallen of zelfs gepest worden.” Volgens Nolet heeft Famke het filmpje bewust geplaatst en probeert ze hiermee een statement te maken dat een actie als deze verkeerd is.

,,Wat ook zo is, laat dat duidelijk zijn. Ik hoop dat het meisje hiervan leert, maar als ik Famke was had ik het op een andere manier opgelost. Dit is zo’n ontzettende inbreuk op de privacy van zo’n jong en kwetsbaar iemand.” Een deel van de Instagram-volgers van de zangeres is het daarmee eens.

Weghalen

,,Dat is haat bestrijden met haat”, oordeelt iemand. Weer een ander vindt dat de privacy van de vrouw ‘op grove wijze’ wordt geschonden door de zangeres. Richting Famke Louise: ,,Jij doet nu hetzelfde als zij. Niemand verdient het om op internet zo belachelijk te worden gemaakt.”

Een ander: ,,Weghalen dat filmpje. Ook al was de actie van de vrouw dom en heeft ze mogelijk niet alleen gehandeld, het is niet de bedoeling om iemand kapot te maken. en publiekelijk aan de schandpaal te nagelen”.

Ondertussen heeft de biergooister haar excuses aangeboden. ,,Mensen, ik heb zoveel spijt van wat ik heb gedaan. Ik ben een doodgewoon meisje dat altijd lekker in haar vel zat. Nu staat heel mijn leven op z’n kop. Wat ik nu nog kan zeggen is dat het me spijt. Sorry”, zo valt te lezen op haar Instagram.