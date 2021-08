Lezers positief over betalen voor mountainbiken in Veluwse bossen: ‘Maar dan ook vignet voor andere bosgebruikers’

Er wordt nagedacht over invoering van een Veluwebreed mountainbike-vignet, meldde deze krant afgelopen zaterdag. Met de opbrengsten moet het onderhoud aan de mtb-routes worden gefinancierd. Over de precieze details van het vignet is nog weinig bekend, maar dat het er gaat komen, lijkt zo goed als zeker.

Het onderhoud van de ‘recreatieve infrastructuur’ in de Veluwse bossen kost jaarlijks zo’n 17 miljoen euro. Het leeuwendeel van deze kosten wordt nu nog opgebracht door gebiedseigenaren zoals Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Maar die willen daar verandering in brengen. Daarom werken zij aan een plan om de kosten ‘eerlijk te verdelen’. Voor het einde van het jaar moet er een pakket maatregelen klaarliggen voor de hele Veluwe. Zo wordt onder meer nagedacht over het heffen van parkeergeld in natuurgebieden. En een Veluwebreed mtb-vignet maakt dus ook onderdeel uit van deze plannen.

Geen mening Mountainbikers moeten geld betalen voor het gebruik van de Veluwse bossen Mee eens (41%)

Niet mee eens (37%)

Mee eens, maar alleen als het hele bos toegankelijk blijft en niet alleen de officiële mtb-routes (20%)

Geen mening (3%)

Op de Facebookpagina van de Stentor werd de afgelopen dagen veel gereageerd op de mogelijke komst van een Veluwse mtb-vignet. Opvallend is dat het merendeel van de lezers in meer of minder mate voorstander is van het plan.

,,Prima plan’’, aldus Henk Vlijm. ,,Ik betaal graag voor goed onderhouden mtb-routes waar geen andere recreanten op mogen. Op de Utrechtse Heuvelrug en in Leusden Den Treek werkt dat prima! Graag ook een vignet voor bosgebruikers op stinkende scooters, solexen en tuktuks die in het voorjaar door de kraamkamer van de natuur crossen.’’

Ook Geert Krist reageert positief. ,,Prima’’, schrijft hij. ,,Dan kunnen mtb'ers mooi gescheiden worden van de andere gebruikers wat leidt tot minder ergernis. En onderhoud is ook niet mis. Ben om die reden ook al jaren lid van Natuurmonumenten. Het is zo mooi om in de natuur te kunnen sporten en ontspannen.’’

Toegang tot alle paden

Meerdere lezers geven aan dat ze geen moeite hebben met een vignet, zolang ze dan maar niet gebonden zijn aan de officiële mtb-routes. ,,Geen probleem om te betalen voor een vignet’’, aldus Henk den Besten. ,,Maar dan wel voor het gebruik van álle paden en niet alleen de mtb-routes.’’

Quote Ik vind het prima. Maar dan wel voor alle paden, dus ook wandel- en ruiterpa­den.’’ Aart van Hierden

Dries van den Hoorn sluit zich daarbij aan. ,,Ik wil er best voor betalen om in de natuur te mogen fietsen’’, schrijft hij. ,,Maar dan wil ik ook overal in de natuur kunnen fietsen, en niet alleen op een vaste route.’’

Daarnaast vinden meerdere lezers dat niet alleen mtb'er de rekening gepresenteerd moeten krijgen. ,,Ik vind het prima’’, reageert Aart van Hierden. ,,Maar dan wel voor alle paden, dus ook wandel- en ruiterpaden.’’

Onderscheid

Eric Vinke van Toerclub de Volharding uit Nunspeet zei zaterdag in deze krant dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen mountainbikers uit de regio en toeristen. ,,Het vignet is wat ons betreft vooral bedoeld voor mtb’ers die het hele jaar rond in de bossen zijn te vinden. Wie naar Harderwijk of Ermelo komt om een middagje te crossen, hoeft geen pas te kopen, maar moet zich wel beperken tot de officiële mtb-routes. Dat zorgt voor een betere spreiding en minder drukte in de natuur.’'

Dat vinden sommige lezers geen goed plan. ,,Doe dan ook een vignet voor toeristen, want die gebruiken de natuur net zo veel’’, aldus Arend ten Brink. ,,En voor mij hoeven er geen speciale mtb-paden te komen. We nemen de normale paden wel waar Staatsbosbeheer gebruik van maakt voor de houtkap.’’

Leja van Nispen vindt een mtb-vignet een slecht plan. ,,Afgelopen jaar zijn veel mensen gaan mountainbiken omdat er weinig andere opties waren om te sporten. Laten we dat gezonde gedrag nu niet afremmen door er kosten aan te verbinden. De bossen zijn groot genoeg hier. En extra paden heb je niet nodig.’’