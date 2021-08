Lichaam in koffers gevonden, man (25) verdacht van moord: ‘De maden kropen uit de koffer’

De 25-jarige man die afgelopen donderdag in zijn woning in Zwijndrecht is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid van het doden van een man die in koffers in een auto in Dordrecht is gevonden. De koffermoord kwam aan het licht, nadat de verdachte bij zijn arrestatie voor een vechtpartij verklaarde dat hij een andere man van het leven had beroofd.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart in Zwijndrecht, Dordrecht en in een woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Daar zouden agenten langs de deur zijn geweest met foto's van een persoon die in de wijk gezien zou zijn, met koffers in zijn handen, zo meldden buurtbewoners. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de man veertien dagen langer blijft vastzitten.

De lugubere zaak kwam aan het licht toen de politie op donderdag 29 juli 2021 op een melding afging van een vechtpartij op een galerij in Zwijndrecht. Daarbij is de 25-jarige man aangehouden. De verdachte verklaarde ter plekke aan agenten dat hij een levensdelict had gepleegd.

Onderzoek in en rond de woning in Rotterdam.

Dat was aanleiding voor de politie om direct een groot onderzoek te starten. In een woning aan de galerij werden bloedsporen gevonden en een voorwerp dat mogelijk bij het delict betrokken zou zijn. De politie trof geen slachtoffer aan.

Koffers met stoffelijk overschot

Aan de hand van getuigen, camerabeelden en verklaringen van verdachte werd maandagmiddag een auto aangetroffen in de Aalbersestraat in Dordrecht. De Forensische Opsporing is ter plaatse gekomen en heeft uitgebreid onderzoek verricht aan het voertuig en sporen veilig gesteld.

In de auto werden koffers met een stoffelijk overschot gevonden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een 29-jarige man uit Zwijndrecht, de persoon was eerder als vermist opgegeven. Een woordvoerder van het OM wil niet bevestigen dat het aangetroffen lichaam in stukken is gevonden, maar ontkent het ook niet. ,,Je leest ‘koffers’ in het persbericht, meer kan ik niet zeggen, maar trek je conclusies.’’

Op donderdag 29 juli 2021 werd er in een woning aan de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht een groot politieonderzoek gedaan.

Volgens een buurtbewoner in Rotterdam lopen er sinds zondag al mannen met witte pakken het huis aan de Zevenkampse Ring in en uit. Ook vandaag lopen politieagenten in en uit en inmiddels staat er een politiekeet voor de woning. ,,En toen stond vanmorgen opeens heel de straat hier vol met die politiekeet en busjes.”

In het huis zou een familie wonen met twee kinderen. Die zouden niet betrokken zijn bij het misdrijf. De recherche heeft een aantal zaken veiliggesteld uit de woning. Er zijn meerdere pakketten ingepakt in bruin karton, uit het huis gehaald en in de politiekeet gezet. Ondertussen zijn de ramen van de woning van buitenaf afgeplakt met tape en zwarte vuilniszakken.

Maden uit de koffer

Volgens een onderzoeker ter plaatse ‘kropen de maden al uit de koffer’. Hij voorspelt dat er nog zeker enkele dagen onderzoek zal worden gedaan in de Rotterdamse woning. Wat er precies wordt onderzocht, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Wel bevestigt het OM dat het onderzoek verband houdt met het stoffelijk overschot dat in Dordrecht in koffers werd gevonden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een 29-jarige man uit Zwijndrecht, de persoon was eerder als vermist opgegeven.

Burgemeester Hein van der Loo van de gemeente Zwijndrecht sluit vandaag de woning van de verdachte in de Kapitein Horsmanflat omwille van openbare orde en veiligheid. De overige bewoners van de woning verblijven sinds vorige week elders. De woning blijft voorlopig maximaal drie maanden gesloten.

Het onderzoek naar de toedracht loopt nog volop. Gezien het lopende onderzoek worden er niet meer mededelingen gedaan.

De burgemeester van Zwijndrecht heeft de woning in de Kapitein Horsmanflat laten sluiten.