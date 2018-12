Toen wij neerstreken in dit dorp met 602 inwoners, 1600 koeien, 300 schapen en 90.000 appel- en perenbomen, werden we lid. Van iets. Lid van iets worden was de beste manier om er als stadse lui een beetje tussen te komen. De enige plekken waar ze ons in het begin serieus namen en waar we naar hartenlust konden integreren, waren de bar van de dorpskroeg en die in het dorpshuis; als we een rondje gaven.