LIVE | Actievoerders Raalte weigeren vertrek ondanks noodverordening • Ultimatum voor boeren Nijkerk

Gemeenten grijpen in om een einde te maken aan de protestacties van boeren bij distributiecentra. De gemeente Raalte heeft in navolging van Deventer en Zwolle een noodverordening afgekondigd. Intussen worden de gevolgen van de blokkades voelbaar voor met name supermarkten. Er is sprake van lege schappen en flinke financiële schade. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.