LIVE | Corona in de regio: ‘Blijf weg bij de tulpenvelden!’ en wat is er aan de hand in Bussloo?

De belangrijkste cijfers op een rij:



• In totaal zijn 3.601 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Het RIVM noteerde het voorbije etmaal 142 sterfgevallen.

• In een dag tijd werd 129 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

• Het aantal patiënten op de intensive care is in 24 uur gedaald met 34 (naar in totaal 1.201).