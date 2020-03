LIVE | Corona in de regio: boer ploegt gigantisch hart voor de zorg, dodental Heerde loopt rap op

Zomertijd begint zondag met winterse temperatu­ren: ‘Binnen blijven wordt een stuk gemakkelij­ker’

27 maart De zomertijd gaat komend weekend in. Wie denkt dat we daardoor op tropische temperaturen afstevenen, heeft het goed mis. Er is zelfs natte sneeuw op komst. ,,Dat is niet gek. Zeker als je weet dat we drie maanden boven onze stand geleefd hebben", zegt meteorologe Diana Woei van weerplaza.nl.