LIVE | Corona in de regio: opnieuw minder sterfgevallen door coronavirus en duizenden bossen tulpen voor verpleeghuizen

Terwijl we uitbundig de lente en de bevrijding zouden moeten vieren, blijven we met z’n allen zo veel mogelijk thuis. Ondertussen gaan we op zoek naar oplossingen voor problemen die ontstaan in de nieuwe wereld waar we in leven. Want hoe ga je naar de kermis als je 1,5 meter afstand moet houden? Ook vandaag houden we je in dit regionale liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws.