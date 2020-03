LIVE | Corona in de regio: Persconferentie op punt van beginnen, streep door paasvuren in regio IJsselland

video Konijnenpa­ra­dijs bij Willems­oord stort in door storm: ‘Het was janken, janken en nog eens janken’

10 februari Met het instorten van de schuur stort ook de wereld van Anniek Overwijk in. De eigenaresse van Stichting Opvang Konijnenparadijs, net buiten Willemsoord op de grens van Friesland en Overijssel, vreest het ergste voor de bijna zeventig konijnen in de schuur. ,,Het was janken, janken en nog eens janken’’, zegt ze, als de brandweer bezig is loshangende dakdelen te verwijderen. Enkele uren later kan Anniek opgelucht ademhalen.