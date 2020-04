LIVE | Corona in de regio: Rijdende winkel krijgt vaart door virus en help de patatboer met ‘benefrietjes’

Wie vaarverbod Giethoorn overtreedt heeft een peperdure Pasen: boete van duizenden euro's

10 april Wie wordt betrapt op het overtreden van het tijdens het paasweekeinde voor Giethoorn en omgeving afgekondigde vaarverbod, is een flinke klap geld kwijt. Het niet naleven van het onder de noodmaatregelen vallende vaarverbod, is een overtreding in categorie twee. Dat houdt in dat de maximaal op te leggen boete 4.350 euro bedraagt.