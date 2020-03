LIVE | Corona in de regio: Vier doden in Isala Zwolle, wijkverpleegkundige gebruikt vuurwerkbril

• In totaal zijn 2994 mensen in Nederland positief getest op corona, zegt het RIVM. 106 mensen zijn overleden

• Een 78-jarige inwoner van Deventer is dood gegaan door het coronavirus

• Vier mensen zijn de afgelopen dagen in het Isala-ziekenhuis in Zwolle overleden

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal gemelde besmettingen in Nederland bij

• Er dreigt een groot tekort aan hulpmiddelen bij thuiszorg

• Koning Willem-Alexander in speech: het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel