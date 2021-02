LIVE | Enorme schaatsdrukte in Kop van Overijssel, dinosaurus op het ijs in Kampen

KAART | Corona­brand­haar­den verdwenen, maar Oost-Nederland gaat niet mee met dalende trend

1 februari Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft afnemen. Afgelopen etmaal werden 3280 positieve tests geregistreerd: het laagste aantal sinds eind september. In Oost-Nederland is die daling alleen in de brandhaarden te zien. Verder bleef het besmettingscijfer nagenoeg gelijk.