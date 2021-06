LIVE | Fans zitten al klaar nu ze weer voetbal op terras mogen kijken en kerkgangers zingen weer live

Waterstof is booming business. En dan moet de groeispurt nog komen

25 juni Waterstof is booming business. Waterstof geldt als de energiedrager van de toekomst en een onmisbare schakel in de energietransitie. Het aantal bedrijven en initiatieven dat zich er serieus mee bezighoudt is de afgelopen vijf jaar ontploft van bijna niets naar 130. Alleen al in Oost-Nederland enkele tientallen. Trend: snelstijgend. Beleggers zetten er hun geld nu al op in.