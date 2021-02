LIVE | Grapperhaus doet oproep aan schaatsers, Steenwijkerland neemt maatregelen vanwege verwachte gekte

Rijkswater­staat: het is gevaarlijk op de weg, (lange) files na ongevallen op snelwegen in deze regio

8 februari In grote delen van Nederland is het vanochtend nog steeds gevaarlijk op de weg. Rijkswaterstaat roept op zoveel als mogelijk thuis te blijven. Vanochtend vroeg was het raak op snelwegen in deze regio.