LIVE | Horecabazen en winkeliers in Oost-Nederland blij met vrije opening, extra toezicht in Deventer

Noodlijden­de toerisme­bran­che trekt aan de bel in Den Haag: ‘Waarom geen eigen staatsse­cre­ta­ris?’

14 april Om de zwaar getroffen toerisme- en recreatiebranche overeind te houden, is een nationaal hersteloffensief nodig waarmee honderden miljoenen euro’s gemoeid zijn. Dat stellen vijftien grote toerisme- en marketingorganisaties zoals VVV Nederland, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, MarketingOost en hun partners in de grote steden. In een brief aan informateur Tjeenk Willink pleiten ze voor een aparte staatssecretaris voor toerisme.