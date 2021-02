LIVE | ‘IJskwaliteit open water niet betrouwbaar’, schaatsers alweer vroeg op het ijs

Deventer ondernemer Aram Malas (‘Het is tijd voor actie’) helpt 16 studenten aan afstudeer­plek

11 februari Er is een schreeuwend tekort aan afstudeerplekken voor studenten. Aram Malas van het Deventer automatiseringsbedrijf MA-IT kan dat niet aanzien. ,,Het is tijd voor actie.” Hij biedt nu in een klap zestien studenten een afstudeerplek aan. En dat is een record voor het bedrijf dat zelf 92 medewerkers telt. Hij besteedde altijd al veel aandacht aan stageplaatsen. Maar doet daar nu een hele schep bovenop.