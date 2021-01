LIVE | ME veegt straten in Zwolle leeg, andere pleinen in regio blijven rustig

VideoIn Zwolle heeft de politie de binnenstad leeggeveegd. Op andere plekken in Oost-Nederland bleef het veelal rustig. In Deventer en Apeldoorn reden voor half negen vooral nieuwsgierige mensen even een rondje. In tal van steden in Oost-Nederland waren demonstraties aangekondigd tegen de avondklok. In verschillende steden zijn noodbevelen uitgegeven. In ons liveblog blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze regio.