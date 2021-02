LIVE | Oost-Nederland ontwaakt in witte wereld, sneeuwduinen van ‘een meter hoog’

Enexis steekt 122 miljoen euro in ‘slimmer’ net om groene stroom weer in gang te zetten

19 januari Enexis investeert dit jaar 122 miljoen euro in uitbreiding van energienetten in Overijssel. Dat is nodig omdat het elektriciteitsnet de explosieve groei van zonnevelden en windparken niet aankan. In het hele gebied van Enexis liggen tientallen projecten stil.