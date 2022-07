LIVE | Opruimen na boerenacties in volle gang • Auto rijdt op puinblokkade bij A32

Gouden medailles voor muzikanten uit Hasselt, Kampen en Vollenhove

De drumband van Hasselts Fanfare groeit naar de vorm die later deze maand nodig is voor een goede prestatie op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Bij de European Open Championships in het Duitse Rastede behaalden de slagwerkers in de marswedstrijd 85,63 punten. Het Kamper Trompetter Korps zegevierde in de showklasse.

