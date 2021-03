LIVE | Ruim de helft van kiezers heeft gestemd, GroenLinks annuleert ‘coronaproof’ uitslagenavond

De autobran­che piept en kraakt, maar er zijn uitzonde­rin­gen zoals Volvo Nieuwen­huij­se

12 maart De verkoop van nieuwe auto’s daalt spectaculair door corona. De autobranche kraakt, maar er zijn uitzonderingen. Volvo Nieuwenhuijse - met zeven vestigingen in de regio - sloot 2020 af met 10 procent omzetgroei. Gebruikte auto’s vlogen ineens als warme broodjes over de toonbank. Elektrisch was een hit. Proefritten aan huis vielen bij klanten in de smaak. En zo kwam het toch nog goed. Maar: ,,Dat ging niet vanzelf en in 2021 zien we donkere wolken.”