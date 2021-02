LIVE | Schaatser onderkoeld naar ziekenhuis na nat pak op Veluwemeer, pikant saunakiekje uit Ermelo

De ademtest komt eraan! Binnen een minuut weet je of je negatief bent op corona

29 januari Sneller weten of je geen corona hebt en ook nog eens op een aangename manier. Dat kan via de ademtest mogelijk al vanaf maart bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD in Amsterdam krijgt de landelijke primeur, daarna volgen de regio’s.