LIVE | Sleedief uit Apeldoorn krijgt spijt, code oranje ingetrokken

De droom van een eigen huis kopen is een nachtmer­rie geworden: ‘Dit is voor niemand meer leuk’

30 januari In het verspreidingsgebied van de Stentor ging in 2020 40 procent van de woningen boven de vraagprijs weg. Dat was in 2019 nog 25 procent. Experts tasten in het duister hoe het kan dat in onzekere tijden mensen zoveel betalen voor een woning. Ze noemen het corona-effect en een inhaaleffect, maar feit is dat huizen met gemak 40.000 euro overboden worden. In Zwolle, op drie in de lijst stijgers, lopen we mee met makelaar Bärbel de Groot.