LIVE | ‘Soort Bevrijdingsdag’ in Zutphen, enorme rijen voor winkels in Zwolle

videoDe terrassen zijn weer open, tot grote vreugde van veel horecaondernemers. Ook winkeliers keken reikhalzend uit naar deze dag: want winkelen op afspraak hoeft niet meer. Gevolg: flinke drukte in de binnensteden. Omdat ook de avondklok is afgeschaft, klinkt in de zorg vrees: want wat doen deze versoepelingen met besmettingscijfers? In ons liveblog blijf je op de hoogte van alle bijzonderheden en ontwikkelingen in Oost-Nederland.