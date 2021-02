LIVE | Spitsuur bij zoutopslag in Kampen, natuurijs in Staphorst en Vollenhove laat te wensen over

Sneeuwen doet het vandaag weinig, maar code geel is nog van kracht vanwege de gladheid. Toch begint het busvervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland op gang te komen. Intussen rijden schaatsers de eerste rondjes op het Veluwemeer. Volg de ontwikkelingen rond het winterweer in Oost-Nederland in dit liveblog.