LIVE | Tientallen automobilisten rijden zich vast in verraderlijke sneeuwduinen in Flevoland

Kaart Overbieden is nu ook de norm op huizen­markt in deze regio, bijna de helft gaat boven de vraagprijs weg

29 januari Wie in Oost-Nederland een huis wil kopen, moet steeds vaker diep in de buidel tasten. In het verspreidingsgebied van de Stentor ging afgelopen jaar 40 procent van de woningen boven de vraagprijs weg. Dat was in 2019 nog ‘slechts’ 25 procent. Zwolse makelaar Bärbel de Groot: ,,Een huis kopen moet leuk zijn, maar dit is voor niemand meer leuk.”