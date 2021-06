LIVE | ‘Vervelende registratie’ op terras in Deventer en dragen mensen de mondkapjes nog?

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Vijf gemeenten zonder nieuwe coronabe­smet­tin­gen, maar er zijn ook negatieve uitschie­ters

11 juni In de gemeente Dalfsen, Raalte, Hattem, Heerde en Nunspeet zijn in het afgelopen etmaal geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Voor Heerde betekent het dat er in de afgelopen week maar één persoon positief testte. De gemeenten Olst- Wijhe en Lochem vallen, net als opnieuw Staphorst, in negatieve zin op.