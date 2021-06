LIVE | ‘Vervelende registratie’ op terras in Deventer en inleveren die mondkapjes!

Meer ouderen, minder zorgperso­neel... Instellin­gen in regio Apeldoorn/Zutphen komen met actieplan

15 juni Steeds meer ouderen, maar steeds minder zorgprofessionals. Om te voorkomen dat dit de komende jaren ernstige gevolgen heeft bundelen organisaties in de ouderenzorg hun krachten in de regio Apeldoorn/Zutphen. Uitgangspunt van het kennis- en informatieplatform dat ze vandaag lanceerden, is samenwerken, ontwikkelen en uitvoeren, in plaats van concurreren.