LIVE | We maken ons op voor weer een warme dag, hoe houd jij het hoofd koel?

Zij gaan ondanks de coronacri­sis, tóch op vakantie naar het buitenland: ‘We hebben het Colosseum voor onszelf!’

20 juni Kamperen in de Ardennen, bakken aan de Costa Brava, dobberen in het Gardameer; ondanks het coronavirus is het deze zomer ‘gewoon’ mogelijk. Hoewel de meeste Nederlanders binnen de landsgrenzen blijven, zijn er ook genoeg vakantiegangers die de tropische verleidingen niet kunnen weerstaan. ,,We hebben het Sint Pietersplein helemaal voor onszelf!”