Lochemse schrijver A.L. Snijders (83) plotseling overleden: ‘Hij laat een leegte achter’

Peter Müller, beter bekend onder zijn pseudoniem A.L. Snijders, is vanochtend op 83-jarige leeftijd overleden. Dit laat zijn uitgever AFdH Uitgevers weten. De schrijver blonk uit in het door hem zelf bedachte genre van het Zeer Korte Verhaal. Hij won voor zijn oeuvre in 2019 de prestigieuze Constantijn Huygens-prijs.

Hij had columns of schreef korte verhalen voor onder andere het Parool, de Standaard en het programma de Avonden. Tegelijkertijd draaide de gelauwerde auteur er zijn hand niet voor om ook voor een lokaal blad als de Berkelbode of de nieuwsbrief van de gemeente Lochem te schrijven.

,,Ik schrijf héél graag voor dat lokale sufferdje’’, zei Snijders in een interview met de Stentor. ,,Waarom? Die vraag stelde men ook aan de grote Anton Tsjechov. Die bleef ook toen hij heel beroemd was voor een lokaal sufferdje schrijven. Hij zei toen: ‘het doet er niet toe of een merel zingt in een bosje of in een boom’.’’

Een beetje volksverheffing kon volgens Snijders geen kwaad. ,,Ik vind het wel prikkelend om in een blad met louter advertenties te staan. Ik voeg soms aan mijn verhaal een gedicht van iemand anders toe, want niemand leest nog een gedicht. Puur schoolmeestersgedrag van me.’’

Snijders stond bescheiden in het leven. Een sterke mening uitte hij doorgaans niet recht voor zijn raap maar via een sardonisch of vilein kort verhaal ‘doorspikkeld’ met gortdroge humor en rake observaties.

Bijvoorbeeld het verhaal over de parkeerwachter die iedereen weleens heeft meegemaakt: het type dat net iets te fanatiek is in zijn werk: ‘Ik zit in de auto een boek te lezen. De parkeerwachter tikt op de ruit; ik heb geen parkeerbon uit de automaat getrokken, ik moet betalen. Ik ken de man wel, hij neemt zijn vak erg serieus in deze kleine landstad, waar het parkeren eigenlijk vrij zou moeten zijn, alles is makkelijk te belopen - alleen op de Markt staat een parkeermeter, grotestadsdrift.’

Meester Müller

Met de kleine landstad bedoelde Snijders natuurlijk Lochem. De gemeente waar de geboren Amsterdammer sinds 1971 in een boerderij bij Klein Dochteren woonde. Hij kwam in de Achterhoek terecht om Nederlands te geven aan aspirant-agenten aan de vroegere politieschool in Lochem. Ook in de politiewereld denkt men met warmte aan ‘meester Müller’ terug.

In samenwerking met de Enschedese AFdH Uitgevers vond hij succes en erkenning als schrijver. Met name dankzij zijn eerste Zeer Korte Verhalen-bundel getiteld Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk.

,,Daar moeten we de uitgever erg dankbaar voor zijn’’, zegt Boeije Jansen, de oprichter van de bekende Lochemse boekenwinkel Lovink. ,,Erkend worden ging niet vanzelf. Als je in Amsterdam met jouw bundel bij de boekwinkels komt denken ze al gauw: ‘ah, een uitgever uit Enschede en wie is dat eigenlijk die Snijders, een rare snijboon? En waar gaan zijn verhalen over?’’

En juist dat was moeilijk bij Snijders te zeggen, zijn interesse was breed. Jansen: ,,Maar bij AFdH Uitgevers hebben ze altijd doorgezet. Snijders had zijn kwaliteiten, maar het is erg fijn dat hij altijd mensen om zich heen heeft gehad die hem zo mooi gebracht hebben.’’

,,Dat mensen die extra moeite voor hem over hadden is niet vreemd’’, zegt Jansen. ,,Hij was een ontzettend fijne man, gemakkelijk in de omgang die ook graag moeite deed voor anderen.’’

Volledig scherm A.L Snijders bij zijn geliefde boerderij in Klein Dochteren. © Rob Voss

Zo schreef hij al 11 jaar als gemeenteschrijver ook korte nieuwsverhalen voor onder andere de website van de gemeente en nam hij deel aan veel activiteiten van de gemeente. ,,Daar wist hij geregeld alle aanwezigen met zijn verhalen te verbazen en te ontroeren. En met zijn gortdroge humor heeft hij menigeen nieuwe inzichten geboden’’, zegt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve.

Veerkrachtig

Ook al was Snijders al 83 jaar oud, zijn overlijden had de burgemeester niet verwacht. ,,Ik weet nog goed dat ik anderhalf jaar geleden bij hem thuis was en dat hij smoorverliefd met zijn nieuwe geliefde in het zonnetje op een bankje zat. Dit was na een moeilijke periode die hij had na het overlijden van zijn vrouw. Dat iemand zo veerkrachtig en met zoveel liefde in het leven kon staan, ik vond het indrukwekkend.’’

Boeije Jansen denkt dan ook niet dat Snijders al was uitgeschreven. ,,Hij laat een leegte achter en dat het is het mooiste compliment dat je iemand kunt geven.’’

